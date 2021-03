Serie B, oggi continua la 27a giornata. Il programma (Di domenica 7 marzo 2021) Il Monza batte il Pordenone per 2-0 e sfruttando il tonfo del Venezia sale al secondo posto in Serie B. oggi tocca alla capolista Empoli, ecco il programma completo della 27a giornata: Sabato 6 marzo Cosenza-Frosinone 1-2 Cremonese-Salernitana 0-1 Entella-Ascoli 0-0 Pescara-SPAL 0-1 Pisa-Reggina 0-0 Venezia-Brescia 0-1 Monza-Pordenone 2-0 Domenica 7 marzo Empoli-Cittadella ore 15.00 Reggiana-Lecce ore 21.00 Lunedì 8 marzo Chievo-Vicenza ore 19.00 Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 marzo 2021) Il Monza batte il Pordenone per 2-0 e sfruttando il tonfo del Venezia sale al secondo posto inB.tocca alla capolista Empoli, ecco ilcompleto della 27a: Sabato 6 marzo Cosenza-Frosinone 1-2 Cremonese-Salernitana 0-1 Entella-Ascoli 0-0 Pescara-SPAL 0-1 Pisa-Reggina 0-0 Venezia-Brescia 0-1 Monza-Pordenone 2-0 Domenica 7 marzo Empoli-Cittadella ore 15.00 Reggiana-Lecce ore 21.00 Lunedì 8 marzo Chievo-Vicenza ore 19.00 Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

