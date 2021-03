Sanremo 2021, Gaudiano vince con una canzone per il suo papà, morto per un tumore al cervello (Di sabato 6 marzo 2021) Luca Gaudiano, 29enne di Foggia ma trapiantato a Milano: è lui il vincitore della categoria Nuova Proposte del Festival di Sanremo 2021. “Dedico questa vittoria a mio padre: è andato via due anni fa, adesso lo sento qui con me”. Con queste parole, e le lacrime agli occhi, il cantautore ha accolto la vittoria sul palco del teatro Ariston. A regalargli il primo posto è stata la canzone “Polvere da sparo”, dedicata a papà Ciro, morto esattamente due anni fa per un tumore al cervello. Una canzone, quella di Gaudiano, che è stata scritta di getto durante un lunghissimo viaggio in treno: sette ore, da Foggia a Milano, a bordo di un Frecciabianca. Si era appuntato tutto su un tovagliolino di carta, che conserva ancora, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Luca, 29enne di Foggia ma trapiantato a Milano: è lui il vincitore della categoria Nuova Proposte del Festival di. “Dedico questa vittoria a mio padre: è andato via due anni fa, adesso lo sento qui con me”. Con queste parole, e le lacrime agli occhi, il cantautore ha accolto la vittoria sul palco del teatro Ariston. A regalargli il primo posto è stata la“Polvere da sparo”, dedicata aCiro,esattamente due anni fa per unal. Una, quella di, che è stata scritta di getto durante un lunghissimo viaggio in treno: sette ore, da Foggia a Milano, a bordo di un Frecciabianca. Si era appuntato tutto su un tovagliolino di carta, che conserva ancora, per ...

