Sanremo 2021: chi è Gaudiano, il vincitore delle Nuove Proposte (Di sabato 6 marzo 2021) Gaudiano vince a sorpresa la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo con la canzone Polvere da sparo. L'artista, nato a Foggia il 3 dicembre del 1991, ha superato in finale Davide Shorty, Folcast e Wrongonyou, tutti e tre con maggiore esperienza di lui. Polvere da Sparo, dedicata alla perdita del padre, morto dopo una lunga battaglia contro un male incurabile, attraversa tutti gli stadi del lutto: la rabbia, il rifiuto, la solitudine e infine l'accettazione. «È la canzone che non avrei mai voluto scrivere, ma è anche il brano che mi ha permesso di parlare di questi temi, oggi, a Sanremo», ha dichiarato Luca Gaudiano. «È nata di getto, mentre uscivo da un periodo difficilissimo, al centro del quale c'era solamente l'assenza di mio padre. Io e lui avevamo un rapporto speciale.

