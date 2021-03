Renzi, la variante dominante del virus in politica. L’onda lunga del terremoto causato dal senatore semplice di Rignano continua a far danni (Di sabato 6 marzo 2021) L’onda lunga della cattiva stella Renziana ancora brilla alta sul Partito democratico e procura guai a più livelli: nel suo ex partito in primis, ma anche nel Movimento Cinque Stelle e poi sul governo. Insomma altro che semplice “mossa del cavallo”. Matteo Renzi ha seminato mine ovunque, ma solo chi è sprovveduto di scienza e coscienza politica poteva aspettarsi un’uscita di scena indolore di una personalità narcisistica come la sua. Intanto dentro il Pd ha costruito un piccolo, ma diabolico, capolavoro. Un cappio eterodiretto e guidato da lontano, da Italia Viva, che si è stretto intorno al povero Nicola Zingaretti. Naturalmente non ha fatto tutto da solo. Nel Pd ha lasciato una cospicua quinta colonna che si identifica nella componente “Base riformista” (Br) composta dai ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 6 marzo 2021)della cattiva stellaana ancora brilla alta sul Partito democratico e procura guai a più livelli: nel suo ex partito in primis, ma anche nel Movimento Cinque Stelle e poi sul governo. Insomma altro che“mossa del cavallo”. Matteoha seminato mine ovunque, ma solo chi è sprovveduto di scienza e coscienzapoteva aspettarsi un’uscita di scena indolore di una personalità narcisistica come la sua. Intanto dentro il Pd ha costruito un piccolo, ma diabolico, capolavoro. Un cappio eterodiretto e guidato da lontano, da Italia Viva, che si è stretto intorno al povero Nicola Zingaretti. Naturalmente non ha fatto tutto da solo. Nel Pd ha lasciato una cospicua quinta colonna che si identifica nella componente “Base riformista” (Br) composta dai ...

