Recovery | Mef | governance Pnrr in capo a ministero e ad amministrazioni competenti

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – La governance del Pnrr è in capo al Mef e alle amministrazioni competenti Da società di servizi solo supporto tecnico-operativo e uno studio di benchmark. Lo precisa il Mef in merito ad articoli di stampa relativi ai rapporti in essere con la società McKinsey. "La governance del Pnrr italiano è in capo alle amministrazioni competenti e alle strutture del Mef che si avvalgono di personale interno degli uffici", si legge nella nota. "McKinsey, così come altre società di servizi che regolarmente supportano l'Amministrazione nell'ambito di contratti attivi da tempo e su diversi progetti in corso, non è coinvolta nella definizione dei progetti del Pnrr. Gli aspetti decisionali, ...

