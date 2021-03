Rassegne | il Viviani di Marisa Laurito lancia “Suoni contro muri” | mercoledì primo appuntamento on line con Arbore e Conte

(Di sabato 6 marzo 2021) Al teatro Trianonla musica e l’arte si incontrano in “”, la nuova rassegna ideata da, direttore artistico del teatro della Canzone napoletana, in streaming da10 marzo prossimo. Come recita il sottotitolo – ‘6 testimonial per 6 musicisti accompagnati da 6 artisti di artemporanea in 6 concerti’ – il teatro pubblico di Forcella ha programmato eventi dedicati a canzoni partenopee di ieri e di oggi, presentati da un musicista o scrittore, ai quali si associa il lavoro di un artista selezionato dal museo Madre. “I teatri sono ancora chiusi – spiega– e gli artisti vivono un periodo di grande mortificazione, sentendosi sempre più isolati: proprio per questo, dobbiamo essere ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rassegne Viviani

Il Denaro

... quel qualcosa che mi ha consentito di girare il mondo anche con Patroni Griffi, con le opere di Raffaelee con Garinei & Giovannini in Rugantino.' Dopoteatrali internazionali in ...... quel qualcosa che mi ha consentito di girare il mondo anche con Patroni Griffi, con le opere di Raffaelee con Garinei & Giovannini in Rugantino.' Dopoteatrali internazionali in ...Al Teatro Trianon Viviani presentata Suoni contro muri, la rassegna ideata da Marisa Laurito: sei concerti in contrappunto con opere L'articolo ...Al teatro Trianon Viviani la musica e l’arte si incontrano in Suoni contro muri, la nuova rassegna ideata da Marisa Laurito, direttore artistico del teatro della Canzone napoletana, trasmessa in strea ...