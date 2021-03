Quanto guadagnano Amadeus, Fiorello e Ibra: tutti i cachet di Sanremo 2021 (Di sabato 6 marzo 2021) Parlare dei compensi sanremesi è un esercizio sempre complicato (anche per l’oggettiva difficoltà a reperire notizie che spesso sarebbe più trasparente rendere totalmente pubbliche, trattandosi della Tv di Stato) e con dietro l’angolo, in agguato, il forte rischio della demagogia: il Festival, in realtà, si ripaga completamente da solo grazie alla pubblicità, quindi di fatto non pesa sul canone ma soltanto sul proprio “autonomo” bilancio. Che comunque poi confluisce in quello della Rai. Quella dello scorso anno, la prima di Amadeus (che ha appena annunciato in conferenza stampa che non ce ne sarà una terza, come avevamo previsto l’altro giorno), fu un’edizione record, che portò nelle casse della Rai 37,5 milioni di euro, a fronte di un costo complessivo di 18. Quindi ci fu un ritorno economico di quasi 20 milioni lordi, cinque dei quali ogni anno vanno per Convenzione ... Leggi su tpi (Di sabato 6 marzo 2021) Parlare dei compensi sanremesi è un esercizio sempre complicato (anche per l’oggettiva difficoltà a reperire notizie che spesso sarebbe più trasparente rendere totalmente pubbliche, trattandosi della Tv di Stato) e con dietro l’angolo, in agguato, il forte rischio della demagogia: il Festival, in realtà, si ripaga completamente da solo grazie alla pubblicità, quindi di fatto non pesa sul canone ma soltanto sul proprio “autonomo” bilancio. Che comunque poi confluisce in quello della Rai. Quella dello scorso anno, la prima di(che ha appena annunciato in conferenza stampa che non ce ne sarà una terza, come avevamo previsto l’altro giorno), fu un’edizione record, che portò nelle casse della Rai 37,5 milioni di euro, a fronte di un costo complessivo di 18. Quindi ci fu un ritorno economico di quasi 20 milioni lordi, cinque dei quali ogni anno vanno per Convenzione ...

