Pd, Sardine al Nazareno con magliette rosse e sacchi a pelo: “Pronti al presidio. Serve una proposta politica credibile” (video) (Di sabato 6 marzo 2021) “Non è la crisi del Pd, è la crisi di Piazza Grande e di un’idea di politica che include invece che rinchiudersi. Non abbiamo mai lesinato critiche a Zingaretti e al Partito Democratico, pur nella lealtà di chi intende costruire e mettersi al servizio di un processo. Ma non si può lasciare un lavoro a metà, non ce lo possiamo permettere”. Questo lo spirito con cui un gruppo di rappresentanti delle Sardine, capitanato da Mattia Santori e Jasmine Cristallo, si è presentato davanti al Nazareno con i sacchi a pelo, per una simbolica occupazione della sede del Pd: “Siamo stanchi della politica fatta dagli schermi – ha detto Santori -. Siamo venuti a metterci la faccia, noi facciamo parte del campo progressista, qui c’è una sede politica e chiediamo che si apra una fase ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) “Non è la crisi del Pd, è la crisi di Piazza Grande e di un’idea diche include invece che rinchiudersi. Non abbiamo mai lesinato critiche a Zingaretti e al Partito Democratico, pur nella lealtà di chi intende costruire e mettersi al servizio di un processo. Ma non si può lasciare un lavoro a metà, non ce lo possiamo permettere”. Questo lo spirito con cui un gruppo di rappresentanti delle, capitanato da Mattia Santori e Jasmine Cristallo, si è presentato davanti alcon i, per una simbolica occupazione della sede del Pd: “Siamo stanchi dellafatta dagli schermi – ha detto Santori -. Siamo venuti a metterci la faccia, noi facciamo parte del campo progressista, qui c’è una sedee chiediamo che si apra una fase ...

Advertising

6000sardine : Domani andremo al #Nazareno. Non ci andremo come sardine, ma come semplici cittadine, attivisti, lavoratrici, disoc… - TgLa7 : Pd, #Sardine domani al Nazareno; 'aprire le porte a cittadini' - eziomauro : Le Sardine lanciano Occupy Nazareno: domani presidio davanti alla sede del Pd dopo le dimissioni di ZIngaretti… - twvoyage : 'Oggi si va al Nazareno a dire che le assemblee tra pochi non bastano più. Oggi andiamo a chiedere che inizi una nu… - RobertoLocate14 : RT @mesoada: Le sardine occupano il Nazareno. Si sono portati i sacchi a pelo. Conseguenza delle scuole chiuse? -