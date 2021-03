Parma, out Valenti: le condizioni del difensore gialloblù (Di sabato 6 marzo 2021) Il Parma non avrà a disposizione Lautaro Valenti in vista del match contro la Fiorentina: le condizioni del difensore gialloblù Il Parma non avrà a disposizione Lautaro Valenti in vista del match contro la Fiorentina. Il comunicato ufficiale sulle condizioni del difensore gialloblù: «Lautaro Valenti non fa parte dell’elenco dei convocati a causa di una lesione di I grado al muscolo soleo sinistro subìta durante la gara di giovedì sera contro l’Inter. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Ilnon avrà a disposizione Lautaroin vista del match contro la Fiorentina: ledelIlnon avrà a disposizione Lautaroin vista del match contro la Fiorentina. Il comunicato ufficiale sulledel: «Lautaronon fa parte dell’elenco dei convocati a causa di una lesione di I grado al muscolo soleo sinistro subìta durante la gara di giovedì sera contro l’Inter. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

sportface2016 : #FiorentinaParma I convocati da Cesare #Prandelli: assenti Kouamé e Kokorin, dentro due giocatori della Primavera - infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI - Le ultime sul 26° turno di A, LIVE: Parma, out Lautaro Valenti - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Fiorentina; Kokorin out per lieve lesione muscolare Viola in emergenza per la sfida salvezza contro il Parma - CinqueNews : Parma: i convocati di D’Aversa per Firenze, out Valenti - giornaleradiofm : Calcio: Fiorentina; Kokorin out per lieve lesione muscolare: (ANSA) - FIRENZE, 06 MAR - Fiorentina sempre più con g… -