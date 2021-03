Next Generation Irpinia, webinar del Centro di ricerca “Guido Dorso” (Di sabato 6 marzo 2021) Venerdì 12 marzo alle ore 16,30, il Centro di ricerca “Guido Dorso” si confronterà con i giovani sul tema “Next Generation Irpinia, idee e proposte per lo sviluppo”. Con il coinvolgimento diretto delle giovani generazioni ai webinar promossi dal Centro Dorso sulle prospettive di sviluppo dell’Irpinia e del Sud, anche alla luce del Recovery Plan, si potenzia l’impegno del Dorso al fianco dei giovani. L’iniziativa in programma concluderà il secondo ciclo di incontri avviati dal Centro per riflettere sul futuro del Mezzogiorno che ha già visto protagonisti esponenti del mondo istituzionale e religioso, le parti sociali e le associazioni territoriali. Ai lavori ... Leggi su ildenaro (Di sabato 6 marzo 2021) Venerdì 12 marzo alle ore 16,30, ildi” si confronterà con i giovani sul tema “, idee e proposte per lo sviluppo”. Con il coinvolgimento diretto delle giovani generazioni aipromossi dalsulle prospettive di sviluppo dell’e del Sud, anche alla luce del Recovery Plan, si potenzia l’impegno delal fianco dei giovani. L’iniziativa in programma concluderà il secondo ciclo di incontri avviati dalper riflettere sul futuro del Mezzogiorno che ha già visto protagonisti esponenti del mondo istituzionale e religioso, le parti sociali e le associazioni territoriali. Ai lavori ...

