Monza-Pordenone 2-0 | il Monza torna a vincere

(Di sabato 6 marzo 2021) Il matchè terminato con il risultato di 2-0. Allo Stadio Brianteo non c’è stata storia per il. Ilcon questa vittoria passa così al 2° posto con 47 punti, due soli la separano dall’Empoli. ilresta all’11° posto con 33 punti. Ilal successo grazie a un gol per tempo, siglato da Frattesi e Gytkjaer. Ilperde ancora, attacco poco incisivo.: come si è svolta la partita? Primo tempo La partita parte senza grandi azioni pericolose a con ilche spinge. Al 26’ infatti Frattesi riesce a piazzare la palla in rete portando il ...

Commenta per primo I primi 3 punti in casa del 2021 . Dove ilnon vinceva dal 30 dicembre (3 - 0 alla Salernitana). Contro ilfinisce 2 - 0 per la squadra di Cristian Brocchi , che approfitta del ko del Venezia contro il Brescia e si porta al ...DIRETTA(RISULTATO 2 - 0): GYTKJAER SU RIGORE! Inizia la ripresa tra, decide al momento Frattesi. Chrzanowski prova la deviazione sul secondo palo ma manca la sfera. Morra ci ...Ottimo successo del Monza sul Pordenone nel match valido per la 27^a giornata della Serie B. Il 2-0 finale dei ragazzi di Cristian Brocchi è.MONZA - Il Monza supera senza patemi 2-0 il Pordenone e, complice il passo falso del Venezia, si porta al secondo posto in classifica a -2 dalla capolista Empoli (con una partita in meno) e a +1 sulla ...