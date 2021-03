Mazzola: “Scudetto? L’Inter non lo ha ancora vinto. Bisogna aspettare” (Di sabato 6 marzo 2021) Sandro Mazzola sul campionato delL’Inter C’è entusiasmo attorno alL’Inter dopo la vittoria sul Parma che ha portato la squadra a +6 in classifica sul Milan secondo. Entusiasmo che però non sembra coinvolgere l’ex nerazzurro Sandro Mazzola intervenuto su Radio Kiss Kiss. Ecco le sue parole. “L’Inter non ha ancora vinto lo Scudetto: come diceva il grande Helenio Herrera, ‘non è finita fino all’ultima partita’. Quindi ci andrei cauto. Bisogna aspettare, non mi piace parlare prima: non ho sentito questa parola (ride, ndr). Ovviamente sono scaramantico, ma non parlatemi di Scudetto”. “Prime quattro? Dico Inter, Milan, Juventus e Atalanta, la squadra bergamasca mi piace davvero ... Leggi su intermagazine (Di sabato 6 marzo 2021) Sandrosul campionato delC’è entusiasmo attorno aldopo la vittoria sul Parma che ha portato la squadra a +6 in classifica sul Milan secondo. Entusiasmo che però non sembra coinvolgere l’ex nerazzurro Sandrointervenuto su Radio Kiss Kiss. Ecco le sue parole. “non halo: come diceva il grande Helenio Herrera, ‘non è finita fino all’ultima partita’. Quindi ci andrei cauto., non mi piace parlare prima: non ho sentito questa parola (ride, ndr). Ovviamente sono scaramantico, ma non parlatemi di”. “Prime quattro? Dico Inter, Milan, Juventus e Atalanta, la squadra bergamasca mi piace davvero ...

