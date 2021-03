LIVE Strade Bianche donne in DIRETTA | prime due ore di corsa | gruppo a San Martino in Grania

Leggi su oasport

(Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.21 È cominciato il tratto in sterrato di Sanin66 km to go: Pirrone is almost caught as we’re back on gravel and approaching the climb of ‘Sanin’! #UCIWWT #pic.twitter.com/Xj0fQ2dNM6 — UCI WWT (@UCI WWT) March 6, 2021 11.18 Stiamo per entrare nel tratto di Sanin. Secondo il profilo Twitter UCI Women’s WorldTour, può essere il momento in cui lapuò infiammarsi… 70 km to go: 2.000m until we enter Gravel Sector No. 5: ‘Sanin’. This Sector is where the race really begins and the bunch splits in many different groups. 9.5 km of gravel, a lot ...