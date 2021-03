LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: Jacobs e Ali in semifinale nei 60 metri, tocca a Duplantis (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.22 Nel salto con l’asta fanno segnare 5.60 anche i tedeschi Lita Baehre e Zernikel, oltre all’olandese Vloon e al francese Lavillenie. Male Lisek e Filippidis. Ora tocca a Duplantis! 11.20 Ehammer! Lo svizzero vola nel lungo dell’heptathlon, che si accaparra 1033 punti con la misura di 7.89: primato personale! 11.19 Yassin Bouih sarà il rappresentante dell’Italia nelle qualificazioni dei 3000 metri. Non facile passare il turno, ma neanche impossibile. 11.17 Il tedesco Kranz domina l’ultima batteria dei 60 metri in 6.61. In semifinale anche l’ucraino Sokolov, mentre si giocherà l’accesso alla finalissima anche Cheritu Ali, ripescato. 11.14 DESTER! Che guizzo! 7.59 per l’azzurro, secondo nella classifica provvisoria! 11.12 ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.22 Nel salto con l’asta fanno segnare 5.60 anche i tedeschi Lita Baehre e Zernikel, oltre all’olandese Vloon e al francese Lavillenie. Male Lisek e Filippidis. Ora! 11.20 Ehammer! Lo svizzero vola nel lungo dell’heptathlon, che si accaparra 1033 punti con la misura di 7.89: primato personale! 11.19 Yassin Bouih sarà il rappresentante dell’Italia nelle qualificazioni dei 3000. Non facile passare il turno, ma neanche impossibile. 11.17 Il tedesco Kranz domina l’ultima batteria dei 60in 6.61. Inanche l’ucraino Sokolov, mentre si giocherà l’accesso alla finalissima anche Cheritu Ali, ripescato. 11.14 DESTER! Che guizzo! 7.59 per l’azzurro, secondo nella classifica provvisoria! 11.12 ...

