Kate spaventata da Harry e Meghan | “Non vuole essere coinvolta”

Leggi su dilei

(Di sabato 6 marzo 2021)Middleton e William sarebbero molto spaventati dal comportamento diMarkle e terrorizzati all’idea di ciò che causerà l’intervista della coppia concessa a Oprah Winfrey. A svelarlo è Page Six che ha raccolto le testimonianze di alcuni amici dei Cambridge.e William non starebbero vivendo bene la scelta dei Sussex di raccontare in tv tutta la verità sulla Megxit e sulle tensioni con la Royal Family e a Palazzo ci sarebbe grande tensione. “Non voglionocoinvolti nella telenovela diMarkle”, ha spiegato un amico. D’altronde la speciale intervista – di cui sono stati diffusi i primi dettagli – promette di far tremare Buckingham Palace e di creare un nuovo scandalo. “William e Catherine, persone sommamente discrete, non ...