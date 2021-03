Juventus-Lazio | Acerbi | “Partita decisiva per la qualificazione in Champions Serve umiltà”

(Di sabato 6 marzo 2021) Laè chiamata questa sera a un importante confronto contro laper misurare le proprie ambizioni e rientrare nella lotta per laalla prossimaLeague.Serie A,: Pirlo fa rifiatare Ronaldo. Tandem Immobile-Correa per Inzaghi. Le formazioni ufficialiNelle ultime ore il difensore centrale Francescoha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni diStyle Radio. Il match ha un valore inestimabile e l'ex Sassuolo sa perfettamente che servirà una prestazione praticamente perfetta per portare a casa i tre punti: "Sarà unafondamentale eper lain. Sappiamo dell' importanza, speriamo che ...

juventusfc : ????? Q?uale di questi cinque gol vi ha fatto esultare di più? #JuveLazio - juventusfc : MATCHDAY Tutto quello che c'è da sapere su #JuveLazio ?? - juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official ??? Le sue parole verso #JuveLazio LIVE su @JuventusTV ??

Il meglio però deve ancora arrivare nel sabato di Serie A: alle ore 20.45 infatti ci attende il fischio d'inizio di, che naturalmente sarà uno scontro di fondamentale importanza per i ...Cristiano Ronaldo siederà in panchina in: una statistica sul portoghese 'allarma' Andrea Pirlo e i bianconeri Cristiano Ronaldo parte dalla panchina. Il portoghese per un piccolo problema fisico non sarà rischiato da Pirlo, ...Pochi minuti al fischio di inizio: la Lazio affronta la Juventus. Ai microfoni di DAZN è intervenuto Tare: "Penso che fare un risultato stasera, ci terrebbe in gioco per ...Manca pochissimo e sarà tutto pronto per assistere alla partita tra Juventus Lazio oggi sabato 6 marzo 2021 alle ore 20:45: La partita è valida ...