Juventus | anche senza Ronaldo puoi contare su Chiesa e Morata Alla Lazio manca entusiasmo

Ronaldo a mezzo servizio, in campo – come poche volte gli capita – soltanto nel secondo tempo, ma la Juventus di Pirlo prova a diventare un collettivo che di volta in volta sia in grado di trovare un leader. E stasera, contro la Lazio, sono emersi ancora una volta Federico Chiesa, l'uomo delle partite importanti, e Alvaro Morata che non ha segnato tantissimo quest'anno ma si è riservato i gol nei momenti cruciali della stagione. Se questa squadra è ancora in corsa per lo scudetto e tra pochi giorni potrà provare a ribaltare l'ottavo col Porto, è perchè sta provando a diventare sempre meno dipendente da CR7. Il portoghese resta insostituibile, ma per rendere al meglio forse andrà gestito. E per Pirlo sapere che anche Rabiot può dare una mano con gol di pregevole fattura, che Danilo ...

