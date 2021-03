Inter, buone notizie per Conte: Vidal, Lautaro e Sanchez rimangono a Milano (Di sabato 6 marzo 2021) buone notizie per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri sono saldamente al comando della classifica di Serie A e arrivano da una serie importante di vittorie, frutto del buon gioco espresso dalla squadre e dell’ottimale stato di forma di quasi tutti i calciatori della rosa. In quest’ottica il rinvio delle gare di qualificazione sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022 si rivela fondamentale per la formazione meneghine e, soprattutto per gli equilibri in campo disegnati dal tecnico salentino, che non dovrà fare a meno di giocatori del calibro di Arturo Vidal, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Tutte e tre, infatti, resteranno alla Pinetina a completa disposizione di Antonio Conte, in un momento cruciale della stagione che potrebbe terminare con il ... Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021)per l’di Antonio. I nerazzurri sono saldamente al comando della classifica di Serie A e arrivano da una serie importante di vittorie, frutto del buon gioco espresso dalla squadre e dell’ottimale stato di forma di quasi tutti i calciatori della rosa. In quest’ottica il rinvio delle gare di qualificazione sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022 si rivela fondamentale per la formazione meneghine e, soprattutto per gli equilibri in campo disegnati dal tecnico salentino, che non dovrà fare a meno di giocatori del calibro di ArturoMartinez e Alexis. Tutte e tre, infatti, resteranno alla Pinetina a completa disposizione di Antonio, in un momento cruciale della stagione che potrebbe terminare con il ...

