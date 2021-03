I conti del Cnr, un ente pubblico dai mille misteri (Di sabato 6 marzo 2021) Migliaia di dipendenti, un bilancio da oltre un miliardo di euro, compiti piuttosto vaghi, al punto che per l'intera pandemia non sono mai stati chiamati in causa a collaborare dal Governo. Il Cnr è uno dei numerosi enti statali di cui spesso ci si dimentica ma che esistono, costano, vivono. In tre puntate la nostra inchiesta per capire, soprattutto, quanto costa e cosa fa. In Italia sono numerosi gli Enti pubblici di cui non si conosce la mission ne tantomeno il rapporto tra costi di gestione e produttività. Tra questi c'è il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) vigilato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'ente è stato fondato nel 1923 e si occupa di realizzare progetti di ricerca scientifica nei principali settori della conoscenza per lo sviluppo del Paese. Negli ultimi anni però ha impiegato una buona parte dei finanziamenti ... Leggi su panorama (Di sabato 6 marzo 2021) Migliaia di dipendenti, un bilancio da oltre un miliardo di euro, compiti piuttosto vaghi, al punto che per l'intera pandemia non sono mai stati chiamati in causa a collaborare dal Governo. Il Cnr è uno dei numerosi enti statali di cui spesso ci si dimentica ma che esistono, costano, vivono. In tre puntate la nostra inchiesta per capire, soprattutto, quanto costa e cosa fa. In Italia sono numerosi gli Enti pubblici di cui non si conosce la mission ne tantomeno il rapporto tra costi di gestione e produttività. Tra questi c'è il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) vigilato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'è stato fondato nel 1923 e si occupa di realizzare progetti di ricerca scientifica nei principali settori della conoscenza per lo sviluppo del Paese. Negli ultimi anni però ha impiegato una buona parte dei finanziamenti ...

