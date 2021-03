Highlights e gol Udinese-Sassuolo 2-0: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 6 marzo 2021) Il VIDEO degli Highlights e i gol di Udinese-Sassuolo, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Alla Dacia Arena partita sporca ma decisa da una prodezza di Fernando Llorente, il giocatore spagnolo concretizza alla perfezione il grande assist di Molina e batte Consigli. Nella ripresa i ragazzi di Roberto De Zerbi provano a reagire ma non riescono ad essere incisivi, Musso nel finale para su Djuricic. Nei minuti di recupero c’è il punto esclamativo di Pereyra che fa 2-0. 1-0 LLORENTE SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) Ildeglie i gol di, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di. Alla Dacia Arena partita sporca ma decisa da una prodezza di Fernando Llorente, il giocatore spagnolo concretizza alla perfezione il grande assist di Molina e batte Consigli. Nella ripresa i ragazzi di Roberto De Zerbi provano a reagire ma non riescono ad essere incisivi, Musso nel finale para su Djuricic. Nei minuti di recupero c’è il punto esclamativo di Pereyra che fa 2-0. 1-0 LLORENTE SportFace.

