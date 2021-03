Guerra fredda tra M5S e Rousseau. Riappare Grillo e prova a mediare. Il Garante fa il pompiere: mano tesa a Casaleggio. “Servono visioni e non divisioni, la porta resta aperta” (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo aver annunciato la presentazione per mercoledì del manifesto ControVento con principi e valori per “ritornare a volare alto”, l’associazione Rousseau comunica che la piattaforma ottiene il punteggio massimo in sicurezza sia per la crittografia sia per la gestione dei dati degli iscritti. Secondo i dati di Digital Democracy Report 2021 la piattaforma, si legge sul blog delle Stelle, risulta “tra le migliori al mondo”. Ma la notizia non suscita alcuna reazione tra le truppe pentastellate. La verità è che tra Davide Casaleggio e il Movimento Cinque Stelle è sempre più Guerra aperta. “In realtà si tratta ormai di una sorta di Guerra fredda che va avanti da mesi. Era inevitabile che si consumasse una rottura, ma non ci si aspettava uno strappo così eccessivo, tanto da trasformare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo aver annunciato la presentazione per mercoledì del manifesto ControVento con principi e valori per “ritornare a volare alto”, l’associazionecomunica che la piattaforma ottiene il punteggio massimo in sicurezza sia per la crittografia sia per la gestione dei dati degli iscritti. Secondo i dati di Digital Democracy Report 2021 la piattaforma, si legge sul blog delle Stelle, risulta “tra le migliori al mondo”. Ma la notizia non suscita alcuna reazione tra le truppe pentastellate. La verità è che tra Davidee il Movimento Cinque Stelle è sempre più. “In realtà si tratta ormai di una sorta diche va avanti da mesi. Era inevitabile che si consumasse una rottura, ma non ci si aspettava uno strappo così eccessivo, tanto da trasformare ...

