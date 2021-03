Cremonese-Salernitana 0-1 | granata corsari allo Zini

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 6 marzo 2021)0-1. Grazie ad una rete di Djuric siglata a metà del primo tempo, iespugnano lodi Cremona ritrovando la vittoria dopo due pareggi consecutivi. Un successo fondamentale per gli uomini di Castiri che balzano al secondo posto solitario in classifica, mentre i grigiorossi sono costretti al secondo stop nel giro di tre giorni.: cosa è successo nel primo tempo? Padroni di casa in campo con il 4-3-3: Carnasecchi tra i pali, Zortea, Bianchetti, Ravanelli e Valeri in difesa. A centrocampo, Valzania, Castagnetti e Gustafsson. In avanti, Baez, Ciofani e Bonaiuto. Irispondono con il 3-5-2 che vede Belec in porta, Aya, Gyomber e Veseli a protezione. A centrocampo, Di Tacchio, Capezzi e Coulibaly, con ...