Covid, l’assessore del Comune di Napoli: “Difficoltà a ricoverare tutti, zona rossa inevitabile” (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“La situazione a Napoli è delicata e importante, la zona rossa è una decisione che andava presa”. Così Lucia Francesca Menna, assessore del Comune di Napoli con delega alla Salute, commentando all’Adnkronos l’ingresso della Campania nella zona rossa a partire da lunedì 8 marzo. “Ogni 15 giorni pubblichiamo sul sito del Comune di Napoli l’aggiornamento dell’andamento epidemiologico in città – spiega Menna – e nell’ultimo aggiornamento si può leggere che c’è un incremento del 49% dei contagi in tutte le fasce d’età, ma soprattutto nella fascia che va dai 30 ai 75 anni. Inoltre, dagli ospedali ci riferiscono che purtroppo si è abbassata l’età delle persone che vengono ricoverate con polmoniti importanti, sono ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“La situazione aè delicata e importante, laè una decisione che andava presa”. Così Lucia Francesca Menna, assessore deldicon delega alla Salute, commentando all’Adnkronos l’ingresso della Campania nellaa partire da lunedì 8 marzo. “Ogni 15 giorni pubblichiamo sul sito deldil’aggiornamento dell’andamento epidemiologico in città – spiega Menna – e nell’ultimo aggiornamento si può leggere che c’è un incremento del 49% dei contagi in tutte le fasce d’età, ma soprattutto nella fascia che va dai 30 ai 75 anni. Inoltre, dagli ospedali ci riferiscono che purtroppo si è abbassata l’età delle persone che vengono ricoverate con polmoniti importanti, sono ...

anteprima24 : ** Covid, l'#Assessore del Comune di ##Napoli: 'Difficoltà a ricoverare tutti, zona rossa inevitabile' **… - PerPietragalla : Assieme agli altri consiglieri dei gruppi di minoranza abbiamo depositato un’interrogazione a risposta orale indiri… - IdeawebTV : Vaccinazioni Covid in Piemonte: il punto con l’Assessore Icardi (VIDEO) - FunkyDancer_ : Un assessore piemontese ha dato l'ok per la terapia domiciliare nelle fasi precoci del 'Covid'. Lo sapevano da un a… - GiorgioCarbon12 : RT @alepanzaoff: Bene l’assessore alla sanità Luigi Icardi per l’aggiornamento del protocollo delle unità speciali di continuità assistenzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’assessore Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE