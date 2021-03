Covid, feste in casa a Milano: ragazzi scappano sui tetti per sfuggire ai controlli della polizia (Di sabato 6 marzo 2021) La polizia ha interrotto nella nottata tre feste private in altrettante case a Milano. In tutti e tre i casi le persone presenti, giovani o universitari, sono stati multati dagli agenti per violazione delle misure anti-Covid. In un caso, attorno alle 2 di notte, i poliziotti sono intervenuti in pieno centro in un appartamento dove sono state trovate 50 persone, tutte tra i 19 e i 26 anni, che stavano festeggiando con musica ad altro volume e alcolici. In un altro caso, gli agenti del commissariato Garibaldi-Porta Venezia, hanno invece interrotto una festa di compleanno alla quale erano presenti una decina di ragazzi. E ancora, sempre la polizia, è intervenuta in zona Pagano dopo la segnalazione di un party in una casa con una decina di avventori. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Laha interrotto nella nottata treprivate in altrettante case a. In tutti e tre i casi le persone presenti, giovani o universitari, sono stati multati dagli agenti per violazione delle misure anti-. In un caso, attorno alle 2 di notte, i poliziotti sono intervenuti in pieno centro in un appartamento dove sono state trovate 50 persone, tutte tra i 19 e i 26 anni, che stavanoggiando con musica ad altro volume e alcolici. In un altro caso, gli agenti del commissariato Garibaldi-Porta Venezia, hanno invece interrotto una festa di compleanno alla quale erano presenti una decina di. E ancora, sempre la, è intervenuta in zona Pagano dopo la segnalazione di un party in unacon una decina di avventori. ...

