Coronavirus, verso i 100mila morti da inizio pandemia. Speranza: il virus è ancora forte, marzo sarà non semplice (Di sabato 6 marzo 2021) Sono 23.641 i contagiati al Covid-19 registrati oggi in Italia (leggermente in calo su ieri, erano 24.036) portando il totale dall'inizio pandemia a 3.046.762). Ma aumentano, anche se di poco, le vittime: 307 le vittime contro le 297 di ieri, per un totale di 99.578.E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Sono stati 355.024 i tamponi, oltre 20mila in meno di quelli contati ieri. Il tasso di positività sale al 6,6% (era al 6,3%). E prosegue anche l'aumento dei ricoveri: le terapie intensive sono 46 in più (ieri +50), con 214 ingressi del giorno, 2.571 in totale. Mentre nei reparti ordinari sono state ricoverate 327 persone in più (ieri +217), 20.701 in tutto. Gli attualmente positivi sono 465.812 (+9.342): 442.540 si trovano in isolamento domiciliare, 20.701 sono ricoverati con sintomi. Inoltre, 13.984 i dimessi/guariti ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 6 marzo 2021) Sono 23.641 i contagiati al Covid-19 registrati oggi in Italia (leggermente in calo su ieri, erano 24.036) portando il totale dall'a 3.046.762). Ma aumentano, anche se di poco, le vittime: 307 le vittime contro le 297 di ieri, per un totale di 99.578.E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Sono stati 355.024 i tamponi, oltre 20mila in meno di quelli contati ieri. Il tasso di positività sale al 6,6% (era al 6,3%). E prosegue anche l'aumento dei ricoveri: le terapie intensive sono 46 in più (ieri +50), con 214 ingressi del giorno, 2.571 in totale. Mentre nei reparti ordinari sono state ricoverate 327 persone in più (ieri +217), 20.701 in tutto. Gli attualmente positivi sono 465.812 (+9.342): 442.540 si trovano in isolamento domiciliare, 20.701 sono ricoverati con sintomi. Inoltre, 13.984 i dimessi/guariti ...

