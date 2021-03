Biathlon | Simon Desthieux vince la sprint di Nove Mesto Laegreid ancora davanti a Johannes Boe

(Di sabato 6 marzo 2021) La 10 kmmaschile della Coppa del Mondo 2020-2021 diandata in scena aI, in Repubblica Ceca, premia il francese, il qualeallo svedese Sebastian Samuelsson ed al tedesco Arnd Peiffer. In casa Italia il migliore è Lukas Hofer, 21°, mentre tutti gli altri azzurri sono fuori dalla zona punti ma prenderanno parte alla pursuit di domani: 41° Dominik Windisch, 49° Didier Bionaz, 56° Tommaso Giacomel, 58° Thomas Bormolini. I primi tre della gara odierna trovano il 10/10 al tiro, ma il transalpinochiude in 22’58?0 e precede di appena 2?4 lo svedese Sebastian Samuelsson, secondo, e di 4?4 il tedesco Arnd Peiffer, terzo. Alle loro spalle però si infiamma ...

Advertising

lisa_steul : bravo simon!!!!!?? #biathlon - vitasportivait : ???? #Biathlon | #NMNM21 ???? Simon Desthieux ???? vince la sprint! Il francese già argento iridato vince la sua prima… - Fredo39OM76 : RT @fanou013: Bravo Simon ??#biathlon ???? - theywillbefree : BRAVO SIMON !! #biathlon - fanou013 : Bravo Simon ??#biathlon ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Simon

Nove Mesto , 4 marzo 2021 - Un esperimento tanto atteso e finalmente arrivato: l'Italia delscopre la miglior versione della staffetta femminile, mai così vicina al podio come in ...Julia...Pokljuka , 18 febbraio 2021 - La medaglia ai Mondiali di2021 per l'Italia rischia di diventare un tabù: quando la tavola sembrava apparecchiata ...un minimo vantaggio sulla francesee la ...Didier Bionaz e Michela Carrara hanno chiuso al 49° e 50° posto la sprint di Nove Mesto e si sono qualificati per l'inseguimento di domenica.16.31 Dovrebbe esser in ghiaccio dunque la vittoria di Simon Desthieux a questo punto ... La Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon è ripartita in questi giorni dalla località ceca, naturalmente senza ...