America’s Cup, Ray Davies: “Per New Zealand è diventato confortevole navigare a 50 nodi” (Di sabato 6 marzo 2021) Cresce sempre di più l’attesa per l’inizio dell’America’s Cup 2021 prevista per il prossimo 10 di marzo. In questi giorni ci sono state tante scaramucce a livello mediatico tra il Defender Team New Zealand e il Contender Luna Rossa. Uno degli allenatori dei Kiwi, Ray Davies, in un’intervista riportata da sailingscuttlebutt, ha raccontato qualche aneddoto per quanto concerne l’imbarcazione dei neozelandesi, concentrandosi in particolare sulle performance. “Adesso ci sentiamo sempre più a nostro agio navigando con il vento. Questo tipo di barca diventa un po’ nervosa quando raggiungi i cinquanta nodi, ma ora è diventato uno standard e una volta che ti senti a tuo agio, puoi cercare di ottenere sempre di più. I ragazzi stanno facendo un lavoro incredibile e una volta che conosci i limiti della barca puoi ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) Cresce sempre di più l’attesa per l’inizio dell’Cup 2021 prevista per il prossimo 10 di marzo. In questi giorni ci sono state tante scaramucce a livello mediatico tra il Defender Team Newe il Contender Luna Rossa. Uno degli allenatori dei Kiwi, Ray, in un’intervista riportata da sailingscuttlebutt, ha raccontato qualche aneddoto per quanto concerne l’imbarcazione dei neozelandesi, concentrandosi in particolare sulle performance. “Adesso ci sentiamo sempre più a nostro agio navigando con il vento. Questo tipo di barca diventa un po’ nervosa quando raggiungi i cinquanta, ma ora èuno standard e una volta che ti senti a tuo agio, puoi cercare di ottenere sempre di più. I ragazzi stanno facendo un lavoro incredibile e una volta che conosci i limiti della barca puoi ...

Advertising

Gentedimare20 : America’s Cup, il 10 marzo il via alla grande sfida - SailBiz_it : ???? E’ ufficiale: le regate dell’America’s Cup 2021 partono il 10 marzo. Qui il nuovo calendario ?? #AmericasCup… - LinkaTv : E' iniziato Vela: America's Cup 2021 su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - infoitsport : LIVE America's Cup in DIRETTA: i Kiwi sminuiscono Luna Rossa. 'Per vincere le serve un miracolo' - zazoomblog : America’s Cup NZ Herald: “Luna Rossa ha bisogno di un miracolo per battere New Zealand” - #America’s #Herald: #“Lun… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Finale America's Cup 2021 in TV | quando inizia e il calendario con gli orari Zazoom Blog