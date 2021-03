Vampirella sta per tornare al cinema

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 5 marzo 2021) Ottime notizie per la nutrita schiera di fan della bella e statuaria. La protagonista dei fumetti firmati da Forrest J. Ackerman e Trina Robbins prossimamente tornerà al. Dynamite Entertainment ha diffuso un comunicato ufficiale nel quale ha dichiarato che Mike The Pike Productions e la sua controllata Arowana Media Holdings hanno acquistato tutti i diritti dirittitografici, televisivi e digitali delle avventure dell’aliena che si nutre di sangue. E così, dopo il debutto nel 1996, presto ci sarà una nuova trasposizionetografica delle storie di. Mark B. Newbauer, amministratore delegato e produttore di MIKP, ha commentato con entusiasmo quest’operazione, sottolineando che per l’azienda produttrice questa è una grande opportunità per “portare questo ...