Traffico Roma del 05-03-2021 ore 20 | 00

(Di venerdì 5 marzo 2021) LuceverdeBuonasera avevi trovati all’ultimo appuntamento della giornata abbiamo ancora code sulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra le uscite Corso di Francia e viale della Moschea a causa di un incidente le cose sono in direzione San Giovanni altre cose sempre nella stessa direzione anche tra viene Monti Tiburtini e il video per laL’Aquila andiamo ora sul Raccordo Anulare Si procede a rilento sulla carreggiata esterna tra Laurentina e la Tuscolana in diminuzione anche le code che troviamo sulla carreggiata interna tra la Nomentana e la Prenestina diminuisco le code dovute ai lavori in corso anche sul viadotto della Magliana da viale Isacco Newton a via del Cappellaccio verso l’Eur vi ricordiamo che la carreggiata in direzione Fiumicino verrà riaperta alle 22 di questa sera ma alla stessa ora verrà chiusa la carreggiata in ...