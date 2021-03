Torna la luce sulla Circonvallazione di Monreale | affidata la gara per i lavori

(Di venerdì 5 marzo 2021) Un altro passo verso la riaccensione dell’illuminazione pubblica nel tratto delladi. È stata, infatti, con procedura negoziata, laperdi messa in sicurezza, adeguamento ed efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione della Viadi. Un ribasso del 35% È la Indedil di Favara ad aggiudicarsi l’appalto a fronte di un ribasso del 35 percento e un importo di aggiudicazione pari a circa 130 mila euro a cui si aggiunge la somma di 18 mila euro relativa agli oneri della sicurezza. Prossimo passo sarà la verifica del possesso dei requisiti della ditta da parte degli uffici comunali per l’aggiudicazione definitiva. I fondi dello Stato per i Comuni La Giunta comunale ha previsto di ...

maatiside : RT @pompeii_sites: Domenica #7marzo (ore 11) appuntamento con Pompei ed Ercolano sul palcoscenico del #TeatroArgentina. In diretta streamin… - musesarde : @2Canopoleno Neve candida Su la luce splendida Torna il sole #PoesieSID/4 - digitalsat_it : #LuceSocialClub, torna su @SkyArte il format di intrattenimento culturale - antonino365 : RT @antonino365: Adesso vedo l’invisibile e attraverso il vetro è una luce nel presente e un fulmine che torna indietro, sono acqua tra le… - Papryka5 : RT @DavLucia: “Vi arriva il poeta e poi torna alla luce con i suoi canti e li disperde Di questa poesia mi resta quel nulla d’inesauribile… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna luce

Parlando di rappresentanti eurovisiviEmma , questa volta in coppia con Alessandra Amoroso . ... Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti " "BiancaNera" Fasma " "Parlami" Francesca ......"scarse informazioni " ricevute dalle autorità sanitarie locali e il mancato accesso per fare...articolo apparso sul quotidiano a stelle e strisce riferisce che tutto ciò avviene mentrea ...Giacomo Rossi, ricoverato per Covid a 48 anni: «Sento le urla degli anziani. Questo virus è un mostro» MASSA. Ci prova ogni notte Giacomo Rossi a dormire, ma non ce la fa perché il sonno è abbandono, ...Cambiano le regole alla luce dell'impennata di contagi. Per uscire dalla quarantena sarà necessario avere un tampone molecolare negativo allo scadere del quattordicesimo giorno. In caso di variante in ...