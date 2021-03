Tommaso Zorzi a Verissimo fa i nomi dei tre concorrenti del Gf Vip 5 che ritiene più falsi

Leggi su isaechia

(Di venerdì 5 marzo 2021), ospite in esclusiva domani a, parla per la prima volta dopo la vittoria a Grande Fratello Vip: Non mi sarei mai aspettato di vincere. Sono passato dall’essere in un mondo ovattato all’essere sovraesposto. Vivo in frullatore e non dormo. Sto ricevendo un affetto incredibile, mi fa piacere – e aggiunge – adesso sono più consapevole, ho un’idea più chiara di chi sono e quello che voglio essere. A Silvia Toffanin, che gli chiede se abbia commesso qualche errore durante la sua permanenza nella Casa, l’influencer risponde: Avrò fatto sicuramente qualche errore ma non li rimpiango, o mi ami o mi odi. Mi sono trovato in situazioni delicate, ma non riesco a stare zitto perché fa parte del mio carattere. Ai microfoni del talk show il vincitore di GFVIP stila una classifica deiche più l’hanno ...