TIM, CDP deposita lista per rinnovo del Collegio Sindacale (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Cassa depositi e prestiti, in vista dell’assemblea degli azionisti di TIM convocata per il 31 marzo 2021 in cui verrà deliberata – tra le altre cose – la nomina del Collegio Sindacale della società, ha presentato oggi una propria lista per il rinnovo dell’organo. Per la sezione Sindaci effettivi sono stati presentati i nomi di Franco Luciano Tutino e Ines Gandini, per la sezione Sindaci supplente Stefano Fiorini e Maria Sardelli. Il candidato indicato per primo nella sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi viene proposto quale presidente dell’organo di controllo ai sensi di legge. (Foto: © gonewiththewind/123RF) Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Cassa depositi e prestiti, in vista dell’assemblea degli azionisti di TIM convocata per il 31 marzo 2021 in cui verrà deliberata – tra le altre cose – la nomina deldella società, ha presentato oggi una propriaper ildell’organo. Per la sezione Sindaci effettivi sono stati presentati i nomi di Franco Luciano Tutino e Ines Gandini, per la sezione Sindaci supplente Stefano Fiorini e Maria Sardelli. Il candidato indicato per primo nella sezione dellarelativa ai Sindaci effettivi viene proposto quale presidente dell’organo di controllo ai sensi di legge. (Foto: © gonewiththewind/123RF)

