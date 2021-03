Super Smash Bros. Ultimate: Sakurai svela di avere i personaggi non ancora annunciati in un cassetto (Di venerdì 5 marzo 2021) Il director di Super Smash Bros. Ultimate Masahiro Sakurai ha rivelato di avere action figure di diversi personaggi del gioco non ancora annunciati in un cassetto, opportunamente chiuso a chiave. Nella giornata di ieri Sakurai attraverso una diretta ha spiegato nel dettaglio l'arrivo del nuovo combattente, Pyra/Mythra. Sakurai ha annunciato che l'eroina di Xenoblade Chronicles 2 dalla doppia personalità è disponibile per il download già da oggi. Come sempre, dopo il reveal di un combattente i fan si interrogano su quale sia il prossimo. A quanto pare la risposta risiede in questo fantomatico cassetto chiuso a chiave nell'ufficio di Sakurai. Il director ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 5 marzo 2021) Il director diMasahiroha rivelato diaction figure di diversidel gioco nonin un, opportunamente chiuso a chiave. Nella giornata di ieriattraverso una diretta ha spiegato nel dettaglio l'arrivo del nuovo combattente, Pyra/Mythra.ha annunciato che l'eroina di Xenoblade Chronicles 2 dalla doppia personalità è disponibile per il download già da oggi. Come sempre, dopo il reveal di un combattente i fan si interrogano su quale sia il prossimo. A quanto pare la risposta risiede in questo fantomaticochiuso a chiave nell'ufficio di. Il director ...

