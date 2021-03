"Sono bisessuale". Mancava solo il coming out a Sanremo: chi si fa avanti a poche ore dalla finalissima (Di venerdì 5 marzo 2021) “Io Sono bisessuale, Sono attratta sia da uomini che da donne”. Così Madame ha fatto coming out in un'intervista rilasciata a Repubblica. La giovane artista, arrivata al Festival di Sanremo 2021 praticamente da sconosciuta al grande pubblico, si è subito fatta notare per il suo brano e soprattutto per l'esibizione nella terza serata, quella delle cover, in cui ha portato in scena i famosi banchi a rotelle, massacrando indirettamente Lucia Azzolina. “Il mondo avanza, il sistema scolastico no. Tutto bene?”, è il messaggio che ha voluto mandare dal palco del teatro Ariston. Tornando al coming out, Madame ha dichiarato di essere “una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) “Ioattratta sia da uomini che da donne”. Così Madame ha fattoout in un'intervista rilasciata a Repubblica. La giovane artista, arrivata al Festival di2021 praticamente da sconosciuta al grande pubblico, si è subito fatta notare per il suo brano e soprattutto per l'esibizione nella terza serata, quella delle cover, in cui ha portato in scena i famosi banchi a rotelle, massacrando indirettamente Lucia Azzolina. “Il mondo avanza, il sistema scolastico no. Tutto bene?”, è il messaggio che ha voluto mandare dal palco del teatro Ariston. Tornando alout, Madame ha dichiarato di essere “una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a ...

