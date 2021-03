Sondaggi elettorali Index: con Conte leader il M5S sale al 18,2% (Di venerdì 5 marzo 2021) Lo scorso fine settimana i vertici pentastellati hanno di fatto consegnato le chiavi del Movimento a Giuseppe Conte. Secondo un recente Sondaggio Swg per il TgLa7, i Cinque Stelle con l’ex premier leader diventerebbero la seconda forza politica del Paese con il 22% dei consensi e con la Lega distante appena tre decimi. Un balzo in avanti di quasi sette punti percentuali. A farne le spese sarebbe il Pd che passerebbe dal 18,5% al 14,2%. Un vero e proprio crollo. A testare la forza elettorale di un Movimento guidato da Conte è stato anche Index Research in un Sondaggio realizzato per Piazza Pulita e andato in onda il 4 marzo 2021. Anche in questo caso viene registrata una crescita dei Cinque Stelle, ma più Contenuta: con Conte i pentastellati ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 5 marzo 2021) Lo scorso fine settimana i vertici pentastellati hanno di fatto consegnato le chiavi del Movimento a Giuseppe. Secondo un recenteo Swg per il TgLa7, i Cinque Stelle con l’ex premierdiventerebbero la seconda forza politica del Paese con il 22% dei consensi e con la Lega distante appena tre decimi. Un balzo in avanti di quasi sette punti percentuali. A farne le spese sarebbe il Pd che passerebbe dal 18,5% al 14,2%. Un vero e proprio crollo. A testare la forza elettorale di un Movimento guidato daè stato ancheResearch in uno realizzato per Piazza Pulita e andato in onda il 4 marzo 2021. Anche in questo caso viene registrata una crescita dei Cinque Stelle, ma piùnuta: coni pentastellati ...

