Snowboardcross, Michela Moioli è ancora quarta a Bakuriani. Ora rischia la beffa in Coppa del Mondo (Di venerdì 5 marzo 2021) Michela Moioli conquista il quarto posto finale della penultima tappa di Coppa del Mondo 2021 di Snowboardcross che si è tenuta a Bakuriani (Georgia). A vincere è stata la campionessa del Mondo Charlotte Bankes, mentre sugli altri due gradini del podio sono salite, nell'ordine, la francese Chloe Trespeuch e la statunitense Faye Gulini. Michela si consola parzialmente riconquistando la testa della classifica di Coppa del Mondo, in vetta alla quale, però, vi è anche la ceca Eva Samkova che ha gli stessi punti della bergamasca. Formalmente, a dire la verità, è proprio Samkova la leader, in virtù dei migliori piazzamenti. Se dovesse saltare l'ultima tappa in programma, quella di Veysonnaz (Svizzera), per ...

