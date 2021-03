Simona Ventura positiva al Covid, salta la partecipazione a Sanremo 2021: “Sta bene” (Di venerdì 5 marzo 2021) Simona Ventura positiva al Covid dovrà rinunciare alla partecipazione al Festival di Sanremo 2021: la conduttrice Rai e Mediaset era attesa nella serata finale della kermesse sabato 6 marzo, ma non potrà esserci. La notizia di Simona Ventura positiva al Covid è stata annunciata da Amadeus nella conferenza stampa di presentazione della quarta serata del Festival, il 5 marzo, al fianco di Zlatan Ibrahimovich e della giornalista Barbara Palombelli che sarà co-conduttrice della quarta serata di venerdì. Simona Ventura positiva al Covid è l’imprevisto che farà cambiare la scaletta della serata di sabato. Amadeus ha comunque confermato ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 marzo 2021)aldovrà rinunciare allaal Festival di: la conduttrice Rai e Mediaset era attesa nella serata finale della kermesse sabato 6 marzo, ma non potrà esserci. La notizia dialè stata annunciata da Amadeus nella conferenza stampa di presentazione della quarta serata del Festival, il 5 marzo, al fianco di Zlatan Ibrahimovich e della giornalista Barbara Palombelli che sarà co-conduttrice della quarta serata di venerdì.alè l’imprevisto che farà cambiare la scaletta della serata di sabato. Amadeus ha comunque confermato ...

trash_italiano : ?? Simona Ventura è risultata positiva al Covid. Non sarà presente all’Ariston. #Sanremo2021 - tvsorrisi : Simona Ventura è positiva al Covid e non sarà presente al Festival #Sanremo2021 - MarioManca : Davvero dispiaciutissimo per Simona Ventura. Avrei tanto voluto vederla su quel palco dove ha dato tutta sé stessa nel 2004. #Sanremo2021 - JuliaGoldmine : RT @Maxxeo: Cerchiamo di vedere il lato positivo: storicamente ogni volta che salta Simona Ventura arriva Victoria Cabello. - whiteIouis : RT @Ri_Ghetto: SIMONA VENTURA POSITIVA NON SARÀ ALL'ULTIMA SERATA ASPETTAVO SOLO LEI VOGLIO URALRE SETTIMANA ROVINATA -