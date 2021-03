Si torna a parlare dei sequel di Harry Potter (Di venerdì 5 marzo 2021) Lo scorso gennaio i fan di Harry Potter sono andati in visibilio per un’indiscrezione che voleva la Warner Bros al lavoro su una serie legata al mondo del maghetto per Hbo Max. Il progetto non è mai stato confermato ufficialmente e rimane nel regno delle ipotesi. Ciò che è certo, però, è che un franchise dalle potenzialità così ampie non verrà lasciato dormiente ancora a lungo. E a confermare questa convinzione arrivano le dichiarazione di Jason Kilar, Ceo di WarnerMedia, che in un incontro con gli investitori si è lasciato sfuggire alcune parole. “Abbiamo questa cosuccia chiamata Harry Potter, che è uno dei nostri franchise più amati”, ha dichiarato. “Siamo molto grati di poter collaborare con J. K. Rowling e quindi direi che c’è ancora molto divertimento e potenziale”. Ovviamente Kilar non ha esplicitato ... Leggi su wired (Di venerdì 5 marzo 2021) Lo scorso gennaio i fan disono andati in visibilio per un’indiscrezione che voleva la Warner Bros al lavoro su una serie legata al mondo del maghetto per Hbo Max. Il progetto non è mai stato confermato ufficialmente e rimane nel regno delle ipotesi. Ciò che è certo, però, è che un franchise dalle potenzialità così ampie non verrà lasciato dormiente ancora a lungo. E a confermare questa convinzione arrivano le dichiarazione di Jason Kilar, Ceo di WarnerMedia, che in un incontro con gli investitori si è lasciato sfuggire alcune parole. “Abbiamo questa cosuccia chiamata, che è uno dei nostri franchise più amati”, ha dichiarato. “Siamo molto grati di poter collaborare con J. K. Rowling e quindi direi che c’è ancora molto divertimento e potenziale”. Ovviamente Kilar non ha esplicitato ...

