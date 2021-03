Scavalca il balcone e violenta figlia 11enne dei vicini di casa | dramma a Frosinone

(Di venerdì 5 marzo 2021) A, un uomo hato una bambina di 11 anni,deidi, intrufolandosi daldellain cui la piccola abita e poi aggredendola. Il fatto, avvenuto nel 2018, era stato prontamente denunciato dalla madre della piccola, che aveva ascoltato atterrita il racconto terrificante della bambina. L’uomo è stato condannato per violenza sessuale aggravata e già prima della sentenza si trovava in stato di detenzione domiciliare.il: ildegli abusi L’uomo, 48 anni, nel 2018 aveva cominciato a concentrare le sue attenzioni sull’dei: la ...

... avendo preso di mira la bambina che abitava nel suo stesso palazzo, approfittando dell'assenza dei genitori, si intrufolava a loro insaputa all'interno dell'appartamento, scavalcando il. Una ...Un quarantottenne è finito in carcere, ritenuto dal giudice responsabile di violenza sessuale aggravata su minore. Ha abusato di una bambina di undici anni, sua vicina di casa a Frosinone, scavalcando ...Un quarantottenne è finito in carcere, ritenuto dal giudice responsabile di violenza sessuale aggravata su minore ...