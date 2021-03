(Di venerdì 5 marzo 2021) I giornalisti del “Fatto Quotidiano“, orfani di Giuseppe Conte, vivono con amarezza anche l’addio al Pd di Nicola Zingaretti, soprattutto perché questo dimostra che il loro avversario e nemico principale, Matteo, ci aveva visto giusto prendo un’implosione della sgangherata armata Brancaleone giallorossa.ammette la sconfitta controIeri sera, ospite di una turbatissima Lilli Gruber, spiazzata dalle dimissioni di Zingaretti e da quel riferimento alle poltrone che lei tanto odia, Andreaha sottolineato come nel centroin tanti si pentiranno del governo Draghi: “al momento ha vinto, tanti dirigenti Pd lo rivorrebbero. Scellerato fare una crisi in piena pandemia, ma ha raggiunto i suoi obiettivi, devo ammetterlo, ha fatto fuori ...

Scanzi amaro: «A sinistra ha stravinto Renzi, il Pd non vede l'ora di riprenderselo» (video)

È molto ammetterlo ma è doveroso farlo e scusarsi", ha scritto ieri Mattioli su La Stampa. "... Giorgia Meloni risponde agli attacchi di Andrea Scanzi: "C'è chi schifa la gente comune" - VIDEO

Andrea Scanzi ha sottolineato come nel centrosinistra in tanti si pentiranno del governo Draghi, nel corso di "Otto e mezzo" ...