Scaletta Sanremo 2021 quarta serata 5 marzo: finale nuove proposte, ospiti e 26 BIG in gara (Di venerdì 5 marzo 2021) Tutto pronto per la quarta e penultima serata del Festival di Sanremo 2021. Questa sera scopriremo il nome del vincitore tra le nuove proposte. Da Scaletta le esibizioni dei giovanissimi cantanti in gara sono ovviamente nella prima parte della serata quindi probabilmente, prima delle 22 conosceremo il nome del vincitore dei giovanissimi! Quella del 5 marzo 2021 sarà una serata davvero ricchissima e probabilmente si andrà lunghi anche oggi, nonostante le continue richieste di finire leggermente prima ( e di non fare le 2 come è capitato anche ieri sera). Ma Amadeus non sembra essere intenzionato a togliere nulla dalla Scaletta di questa quarta

