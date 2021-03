Sanremo 2021, Orietta Berti si confonde sui Maneskin: "Duetterei con i Naziskin" (Di venerdì 5 marzo 2021) I Maneskin sono tra i gruppi di Sanremo 2021 con cui Orietta Berti vorrebbe duettare ma la cantante si confonde e li chiama Naziskin: la gaffe è diventata virale. A Sanremo 2021 ci sono i Naziskin: non si tratta di una pericolosa invasione degli skinhead neonazisti ma di una simpatica gaffe di Orietta Berti che ha confuso il nome dei Maneskin, uno dei gruppi con i quali le piacerebbe duettare. Orietta Berti è una delle protagoniste di queste prime serate della 71esima edizione del Festival di Sanremo, la cantante, 77 anni, ieri sera si è presa un meritato secondo posto dopo le votazioni dell'orchestra, mentre il suo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 marzo 2021) Isono tra i gruppi dicon cuivorrebbe duettare ma la cantante sie li chiama: la gaffe è diventata virale. Aci sono i: non si tratta di una pericolosa invasione degli skinhead neonazisti ma di una simpatica gaffe diche ha confuso il nome dei, uno dei gruppi con i quali le piacerebbe duettare.è una delle protagoniste di queste prime serate della 71esima edizione del Festival di, la cantante, 77 anni, ieri sera si è presa un meritato secondo posto dopo le votazioni dell'orchestra, mentre il suo ...

