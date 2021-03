Sanremo 2021, Orietta Berti definitiva sull’autotune: «Se uno non sa cantare va a casa» – Video (Di venerdì 5 marzo 2021) Orietta Berti e Le Deva - Storie Italiane Sta per diventare una “crociata” quella di Orietta Berti contro l’autotune. Proprio ieri pomeriggio, nel corso della puntata di Oggi Un Altro Giorno, la cantante, in gara per la dodicesima volta al Festival di Sanremo 2021, aveva infatti espresso il proprio dissenso contro chi, nel corso della kermesse canora, usava le tecniche per modificare la voce o coprire varie stonature. Un discorso in cui lei, dichiarandosi all’antica, aveva evidenziato che, a differenza di tanti, aveva cantato realmente live. Una posizione che ha ribadito, con una battuta ancora più colorita, stamattina a Storie Italiane. Collegata in diretta con Eleonora Daniele, Orietta ha colto un assist di Davide Maggio mentre si parlava del duetto di Fasma con ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 5 marzo 2021)e Le Deva - Storie Italiane Sta per diventare una “crociata” quella dicontro l’autotune. Proprio ieri pomeriggio, nel corso della puntata di Oggi Un Altro Giorno, la cantante, in gara per la dodicesima volta al Festival di, aveva infatti espresso il proprio dissenso contro chi, nel corso della kermesse canora, usava le tecniche per modificare la voce o coprire varie stonature. Un discorso in cui lei, dichiarandosi all’antica, aveva evidenziato che, a differenza di tanti, aveva cantato realmente live. Una posizione che ha ribadito, con una battuta ancora più colorita, stamattina a Storie Italiane. Collegata in diretta con Eleonora Daniele,ha colto un assist di Davide Maggio mentre si parlava del duetto di Fasma con ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - PaoloX68 : RT @fattoquotidiano: DIAMO I NUMERI A SANREMO Cosa resterà, del Festival 2021? Un pugno di canzoni buone per il coprifuoco, la rottamazione… - Dome689 : Sanremo 2021, il motociclista che ha accompagnato Ibra all’Ariston: «Ho avvisato mia moglie ma non mi ha creduto»… -