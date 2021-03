Sanremo 2021: la scaletta della quarta serata (Di venerdì 5 marzo 2021) Venerdì 5 marzo va in scena la quarta serata del Festival di Sanremo. Tante le sorprese della 71esima edizione, che si conclude il 6 marzo, a cominciare dalle performance di Fiorello, sempre imprevedibile, per proseguire con quelle di Achille Lauro, i cui look sono tra i temi più dibattuti sui social. Anche Zlatan Ibrahimovic ha ormai Scopri i top e i flop della terza serata La quarta serata prevede, come sempre, un parterre di ospiti speciale, ma è anche il momento in cui viene proclamato il vincitore delle nuove proposte, mentre i Big tornano a esibirsi con i loro brani, dopo il divertente sipario delle cover del giovedì. Anche questa serata vede esibirsi – come per quella dei duetti – tutti e 26 i cantanti in gara. Chi canta: la ... Leggi su dilei (Di venerdì 5 marzo 2021) Venerdì 5 marzo va in scena ladel Festival di. Tante le sorprese71esima edizione, che si conclude il 6 marzo, a cominciare dalle performance di Fiorello, sempre imprevedibile, per proseguire con quelle di Achille Lauro, i cui look sono tra i temi più dibattuti sui social. Anche Zlatan Ibrahimovic ha ormai Scopri i top e i flopterzaLaprevede, come sempre, un parterre di ospiti speciale, ma è anche il momento in cui viene proclamato il vincitore delle nuove proposte, mentre i Big tornano a esibirsi con i loro brani, dopo il divertente sipario delle cover del giovedì. Anche questavede esibirsi – come per quella dei duetti – tutti e 26 i cantanti in gara. Chi canta: la ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Sanremo_2021 : Quest'oggi salta il nostro consueto appuntamento,causa #Sanremo2021 ,con la rubrica del venerdì dedicata alle nuove… - RadioCapital_fm : Con @stanzaselvaggia il giornalista @eddyanselmi per parlare di #Sanremo2021 e del clima diverso che si vive quest'… -