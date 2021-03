Sanremo 2021, il gesto di Francesca Michielin con Fedez spiazza tutti: lo ha fatto in diretta (Di venerdì 5 marzo 2021) Sanremo 2021, Francesca Michielin: il gesto in diretta nei confronti di Fedez spiazza tutti, ecco cos’è successo nel dettaglio. Sanremo 2021, Francesca Michielin spiazza tutti: il gesto nei confronti di Fedez, lo ha fatto in direttaLa terza serata del Festival di Sanremo 2021 è stata caratterizzata dalle cover che i Big hanno scelto di interpretare in duetto con altri artisti. Al primo posto, grazie ai voti dell’orchestra, è finito Ermal Meta, che ha voluto omaggiare Lucio Dalla cantando ‘Caruso’ con la Napoli Mandolin Orchestra. ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 5 marzo 2021): ilinnei confronti di, ecco cos’è successo nel dettaglio.: ilnei confronti di, lo hainLa terza serata del Festival diè stata caratterizzata dalle cover che i Big hanno scelto di interpretare in duetto con altri artisti. Al primo posto, grazie ai voti dell’orchestra, è finito Ermal Meta, che ha voluto omaggiare Lucio Dalla cantando ‘Caruso’ con la Napoli Mandolin Orchestra. ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - ErmannoKilgore : Ma che ce frega di #Sanremo? 30 anni fa non lo cag... nessuno adesso è diventato prima notizia. Indubbiamente il li… - palermomaniait : Sanremo 2021, Achille Lauro dorato nella terza serata con Emma Marrone e Monica Guerritore - -