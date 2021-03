Sanremo 2021, Ermal Meta: «Ora canto l’amore» (Di venerdì 5 marzo 2021) C’è il momento di «lanciare messaggi» e quello in cui cantare basta. Va già bene così. Ermal Meta, 39 anni, torna sul palco di Sanremo con Un milione di cose da dirti. Una canzone «semplice», che è venuta da sola, una canzone d’amore: «La storia di uno di quegli amori in cui due persone diventano una e smettono di chiamarsi per nome. Ha come fulcro la consapevolezza di aver provato qualcosa di importante, senza necessariamente soffrire per averlo perso. Un amore verticale che parte da qui e cerca di salire, ma non si sa mai quale traiettoria potrà prendere». Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 marzo 2021) C’è il momento di «lanciare messaggi» e quello in cui cantare basta. Va già bene così. Ermal Meta, 39 anni, torna sul palco di Sanremo con Un milione di cose da dirti. Una canzone «semplice», che è venuta da sola, una canzone d’amore: «La storia di uno di quegli amori in cui due persone diventano una e smettono di chiamarsi per nome. Ha come fulcro la consapevolezza di aver provato qualcosa di importante, senza necessariamente soffrire per averlo perso. Un amore verticale che parte da qui e cerca di salire, ma non si sa mai quale traiettoria potrà prendere».

