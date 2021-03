Sanremo 2021: chi è il fidanzato di Matilde Gioli (Di venerdì 5 marzo 2021) Matilde Gioli è tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2021: ma chi è il fidanzato dell’attrice che salirà sul palco dell’Ariston nel corso della quarta puntata della kermesse musicale (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione) in onda su Rai 1? L’attrice, almeno ufficialmente, sembrerebbe essere single. Sulla sua vita privata non si sa molto e la stessa interprete attraverso i social non sembra voler far sapere molto della sua vita privata. Di certo, si sa che Matilde Gioli in passato è stata impegnata in una lunga relazione con Matteo, un operatore finanziario, che è stato il suo fidanzato fino al 2019, anno in cui è naufragata la loro relazione. Prima di Matteo, l’attrice ha avuto un flirt con il collega Francesco Scianna, ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021)è tra le protagoniste del Festival di: ma chi è ildell’attrice che salirà sul palco dell’Ariston nel corso della quarta puntata della kermesse musicale (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione) in onda su Rai 1? L’attrice, almeno ufficialmente, sembrerebbe essere single. Sulla sua vita privata non si sa molto e la stessa interprete attraverso i social non sembra voler far sapere molto della sua vita privata. Di certo, si sa chein passato è stata impegnata in una lunga relazione con Matteo, un operatore finanziario, che è stato il suofino al 2019, anno in cui è naufragata la loro relazione. Prima di Matteo, l’attrice ha avuto un flirt con il collega Francesco Scianna, ...

