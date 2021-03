Roghi tossici a Guidonia: in manette il titolare di una nota impresa edile, denunciato il socio (Di venerdì 5 marzo 2021) Roghi tossici a Villanova di Guidonia, dove un noto imprenditore è stato arrestato per combustione illecita. L’uomo, un 61enne titolare di una nota impresa edile del posto, è stato sorpreso dai Carabinieri Forestali del Nipaaf dopo aver appiccato un grosso rogo nei pressi del suo smorzo, in via Maremmana inferiore. Rogo di rifiuti tossici Dall’incendio si era alzata una grossa e maleodorante colonna di fumo, che aveva infastidito i residenti fino a spingerli ad avvertire le forze dell’ordine. Così, nel pomeriggio di ieri intorno alle 17.30, è scattato il blitz dei Carabinieri Forestali. I militari hanno seguito la colonna di fumo e, giunti sul posto, hanno trovato il 61enne intento a dar fuoco a diversi materiali plastici e gommossi, cavi di rame e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 marzo 2021)a Villanova di, dove un noto imprenditore è stato arrestato per combustione illecita. L’uomo, un 61ennedi unadel posto, è stato sorpreso dai Carabinieri Forestali del Nipaaf dopo aver appiccato un grosso rogo nei pressi del suo smorzo, in via Maremmana inferiore. Rogo di rifiutiDall’incendio si era alzata una grossa e maleodorante colonna di fumo, che aveva infastidito i residenti fino a spingerli ad avvertire le forze dell’ordine. Così, nel pomeriggio di ieri intorno alle 17.30, è scattato il blitz dei Carabinieri Forestali. I militari hanno seguito la colonna di fumo e, giunti sul posto, hanno trovato il 61enne intento a dar fuoco a diversi materiali plastici e gommossi, cavi di rame e ...

CorriereCitta : Roghi tossici a Guidonia: in manette il titolare di una nota impresa edile, denunciato il socio - VillaIsolina : @FrittittaD @flaviafratello @BimbiMeb Un generale a cui accreditavano una battaglia vinta sulla #terradeifuochi do… - GiuDayLorDie : Volontari Antiroghi Acerra, in trincea nella Terra dei Fuochi: sorvegliamo il territorio per contrastare sversament… - juornoit : #juorno #Volontari contro i roghi tossici nella #TerradeiFuochi, una bella storia raccontata da #LorenzoSorrentino - paolochiariello : #juorno #Volontari contro i roghi tossici nella #TerradeiFuochi, una bella storia raccontata da #LorenzoSorrentino -