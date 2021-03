Pd | Zingaretti | “Dimissioni? Ripensamento non c’è e non ci sarà”

(Di venerdì 5 marzo 2021) “Se era maturata l’idea che il problema potessi essere io, ho tolto a tutti questo problema, facendo un passo di lato”. Lo ha detto il segretario dimissionario del Pd Nicola, partecipando all’inaugurazione del Playground di Torre Gaia, a Roma. Leggi anche: Il virus dentro il Pd (di Giulio Gambino) “Dico grazie a tutte a tutti che mi stanno scrivendo da ieri sera. Nei prossimi giorni andrò a fare la tessera del Partito Democratico, perché ancora non l’avevo fatta e perché rimango convinto che il Pd, la grande forza popolare, possa garantire a questo paese il buon governo. Io sono per un partito popolare contro il populismo, un populismo che i problemi delle persone li cavalca e noi siamo quelli che li dobbiamo risolvere”, ha dettoalla folta platea di giornalisti. E rispondendo al leader della Lega Matteo Salvini che in serata ...

gualtierieurope : Il Partito Democratico si dimostri all'altezza del gesto coraggioso di Nicola e respinga compatto le dimissioni. Un… - peppeprovenzano : Nicola #Zingaretti ci ripensi, l’assemblea del @pdnetwork respinga le dimissioni del segretario. Ci ripensino anche… - you_trend : ?? Il post su Facebook con cui #Zingaretti ha annunciato le sue dimissioni - pintarella : Almeno insieme al suo silenzio sulle dimissioni di #zingaretti, ci risparmieremo pure i selfie di @sbonaccini - kulturjam : Con le dimissioni di Zingaretti finisce l'era della vocazione alla responsabilità del PD come unico manifesto e ne… -

Nicola ha rassegnato le sue da segretario del Partito democratico. Una mossa che ha sorpreso molti, arrivata all'improvviso in un tranquillo giovedì sanremese. Eppure la voce girava da ...Pinotti: 'Quella di non è una commedia' 'Le di Nicola non sono una sceneggiata, la stessa parola è in contrasto con la sua personalità. Lui è una persona seria e la sua scelta mi ha addolorato. Mi auguro che ci ripensi, il ...Lo "stillicidio", come lo definisce lui, andava avanti da giorni e giorni. E con quello, un rimuginare sull'addio che non trovava pace. Alla fine, Nicola Zingaretti ha annunciato le sue dimissioni.