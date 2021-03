Morto Carlo Tognoli, ex sindaco di Milano e due volte ministro: aveva 82 anni (Di venerdì 5 marzo 2021) Carlo Tognoli, ex sindaco socialista di Milano e due volte ministro, è Morto questa mattina nel capoluogo lombardo. A darne l’annuncio su Twitter è Bobo Craxi: «Carlo Tognoli, un pezzo della storia milanese, della Storia Socialista e anche della nostra vita che se ne va. Un grande dolore». Nato a Milano nel 1938, è stato eletto primo cittadino a soli 38 anni, nel 1976, ed è stato il sindaco più giovane della città. aveva 82 anni. March 5, 2021 In copertina ANSA Leggi anche: Lombardia, scatta la zona arancione rafforzata dal 3 marzo per Cremona, Como e 50 Comuni Coronavirus, in Lombardia anche Valgoglio diventa zona rossa: tamponi per ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 marzo 2021), exsocialista die due, èquesta mattina nel capoluogo lombardo. A darne l’annuncio su Twitter è Bobo Craxi: «, un pezzo della storia milanese, della Storia Socialista e anche della nostra vita che se ne va. Un grande dolore». Nato anel 1938, è stato eletto primo cittadino a soli 38, nel 1976, ed è stato ilpiù giovane della città.82. March 5, 2021 In copertina ANSA Leggi anche: Lombardia, scatta la zona arancione rafforzata dal 3 marzo per Cremona, Como e 50 Comuni Coronavirus, in Lombardia anche Valgoglio diventa zona rossa: tamponi per ...

